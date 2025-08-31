Dafne Keen geht darauf ein, ob sie als X-23 in Avengers: Doomsday erscheinen wird

HQ

Als Deadpool & Wolverine letztes Jahr in den Kinos landete, diente es tatsächlich als eine Art zweite Chance für viele Charaktere, die es bis zu diesem Zeitpunkt nicht geschafft haben, in die Marvel Cinematic Universe einzubrechen. Ein solches Beispiel war Dafne Keen als X-23, da die Schauspielerin in dem Film als Mutantin auftrat und die Rolle wieder aufnahm, die sie zuvor in dem hervorragenden Logan gespielt hatte.

Jetzt, da X-23 offiziell Teil des MCU ist, stellt sich die große Frage, wo sie das nächste Mal auftauchen wird. Dies ist eine Frage, die sich viele von Keen stellen, einschließlich ScreenRant, der an Fan Expo Canada teilnahm und sich erkundigte, ob wir erwarten können, dass der Held mit den Klauen in Avengers: Doomsday vorkommen wird.

Keen kommentierte dies mit der schroffen Antwort: "Ich habe eigentlich keine Ahnung, ich schwöre es Ihnen zu Recht... Ich habe buchstäblich keine Ahnung. Ich habe nichts gehört."

Wenn man bedenkt, dass die Dreharbeiten zu Avengers: Doomsday Anfang des Jahres begonnen haben, bedeutet dies wahrscheinlich, dass X-23 nicht in dem Streifen auftauchen wird, oder vielleicht spielt Keen nur schüchtern, so wie es viele in der Vergangenheit mit MCU-Filmen getan haben, um einen aufregenden Charakterauftritt nicht zu spoilern...

Möchtest du die X-23 bald zurückkehren sehen?