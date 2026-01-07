Dafne Keen erwartet ein grausames Schicksal im kommenden Horrorfilm Whistle

HQ

Die Leute bei Elevation Pictures wollen das Jahr mit einem Horrorfilm beginnen, der sicher zu einigen schlaflosen Nächten führen wird. Bekannt als Whistle dreht sich dieser Film um eine junge Besetzung, die sich ihren Ängsten stellen und das drohende Unheil überwinden muss, nachdem sie ein uraltes Relikt des aztekischen Todes Whistle untersucht haben, das zufällig Gefahr beschwört.

Die Handlungszusammenfassung dieses erschreckenden Films erklärt: "Eine Außenseitergruppe ahnungsloser Highschool-Schüler stößt auf ein verfluchtes Objekt, einen alten aztekischen Tod Whistle. Sie entdecken, dass das Blasen der Whistle und das furchterregende Geräusch, das es von sich gibt, ihren zukünftigen Tod herbeiruft, um sie zu jagen. Während die Zahl der Toten steigt, untersuchen die Freunde die Herkunft des tödlichen Artefakts in einem verzweifelten Versuch, die schreckliche Ereigniskette, die sie in Gang gesetzt haben, zu stoppen."

Whistle hat tatsächlich eine ziemlich interessante Besetzung, da die Gang angeführt wird von X-23 selbst Dafne Keen, die von Yellowjackets Star Sophie Nelisse unterstützt wird. Darüber hinaus tritt Nick Frost sogar als Highschool-Lehrer auf, der in die Situation verwickelt wird.

Whistle ist derzeit in einigen Kinos weltweit verfügbar, aber besonders für die im Vereinigten Königreich müssen Sie bis zum 13. Februar warten (Freitag, der 13.... Ooooh, gruselig), um den Film zu sehen. Bis dahin sollten Sie den Trailer zu Whistle unten nicht verpassen.