Daemon X Machina: Titanic Scion

Der rasante Walzer von Dämonen und Maschinen ist ein seltsames Spektakel, das gleichermaßen bezaubert und wütend macht. Es ist wie eine improvisierte Dancing with the Stars Nummer, voller atemberaubender Akrobatik, aber auch so spektakulärer Wipe-Outs, dass man sich fragen muss, ob das wirklich bereit für die Bühne war. Die Schöpfer haben sicherlich Erfahrung, denn Titanic Scion ist nicht das erste Daemon x Machina Spiel.

Vor sechs Jahren stolperte der Debüt-Mech-Brawler der Serie vor allem über seine technische Ausführung. Es wird schwer sein, einen klobigeren Robo-War zu finden, aber die Schuld wurde auf den Tanzpartner geschoben: Der winzige Switch war wahrscheinlich nicht die beste Wahl für Wirbelwind-Action. Nun, die Fortsetzung läuft auf neuerer Hardware, obwohl deine Faustkämpfe je nach Verzögerung entweder sofort oder in drei Werktagen geliefert werden. Wie schön, dass Traditionen respektiert werden!

HQ

Ansonsten spielt die Geschichte keine große Rolle, da Titanic Scion auf ein breiteres Publikum abzielt als sein Vorgänger. Obwohl das Original schließlich eine Steam -Veröffentlichung erhielt, war es in erster Linie als Switch -Titel bekannt. Jetzt werden die Versionen für alle aktuellen Plattformen auf einmal veröffentlicht. Für viele wird dies wohl (unabhängig vom Sequel-Status) die erste Einladung zur gemeinsamen Bühne der Dämonen und Mechs sein. Das Spiel übernimmt die Führung und führt die Spieler an der Hand sowohl durch die Geschichte als auch durch die wichtigsten Spielschritte. Neueinsteiger werden nicht stolpern.

Der Einstieg ist einfach, aber die Mech-Rumba ist nicht jedermanns Sache. Eigentlich ist es irreführend, sie "Mechs" zu nennen, da die kolossalen Roboter zum ersten Spiel gehörten. Aus irgendeinem Grund haben sich die Entwickler dieses Mal voll insIron Man Zeug gelegt: Jetzt sind es menschengroße Blechdosen, die sich duellieren. Alles fühlt sich komisch klein an, als würde man zwischen hoch aufragenden, schwankenden Erwachsenen in den Körper eines Kleinkindes zurückgeschoben. Glücklicherweise können die Metallanzüge endlos in eine partytaugliche Form gebracht werden, ohne dass Sie sich selbst ausdrücken müssen.

Werbung:

Leider tut das Spiel alles, was es kann, um dich davon abzuhalten, genau die Teile zu bekommen, die du brauchst, um diese Vision zu verwirklichen. Von einem besiegten Feind kannst du nur EIN Beute auswählen, egal was verfügbar ist. Und ja, das gilt auch für Bosskämpfe. Wenn dir sowohl eine Blaupause für neue Waffen als auch seltenes Handwerksmaterial angeboten wird, musst du dich entscheiden. In der Regel sind Blaupausen insofern unangenehm, als sie die gleichen einzigartigen Materialien benötigen, die man nur von genau diesem Boss bekommt. In der Praxis zwingt dich das System dazu, bereits gelöschte Inhalte erneut abzuspielen, was paradoxerweise die Selbstdarstellung in einem Spiel einschränkt, das sie eigentlich fördern soll.

Der Geschichte ergeht es nicht besser, auch wenn die ersten Minuten Großartiges versprechen. Zuerst bekommst du einen fantastischen Charakterersteller voller entzückender Überraschungen. Dein individueller Protagonist passt sich jeder beliebigen Form an: Helden können klein oder groß, jung oder alt, cartoonhaft übertrieben oder subtil geerdet sein. Du kannst deinen Charakter mit Narben aus einer tragischen Vergangenheit markieren oder einfach einer Clownsnase mitten in ihr ernstes Gesicht schlagen. Trotz der unzähligen Möglichkeiten bleibt der Protagonist ein Fremder, weil sich die Geschichte nicht verbiegt. Im schlimmsten Fall bieten Ihnen Gespräche vier Dialogmöglichkeiten, die alle zum gleichen Ergebnis führen. Die Persönlichkeit deines Charakters ist für immer als grüblerischer Soldat festgehalten, der seine beste Freundin aus dem Intro retten will. Sicher, die Charaktere haben angeblich eine Geschichte - gut für sie - aber ich persönlich kannte diesen vermeintlich besten Freund für vielleicht zehn Minuten top. Titanic Scion erwartet ernsthaft, dass Spieler über Dinge weinen, nur weil sie als "wichtig" mit einem großen I dargestellt werden.

Aber seien wir ehrlich: Niemand spielt Roboter-Brawler für sinnloses Geschwätz, also liefert der Kampf zum Glück - zumindest teilweise. Wenn zwei menschengroße Kämpfer aufeinander einprügeln, verblassen die Schwächen. Es gibt jede Menge Geschwindigkeit, wenn Laser und Raketen in einer endlosen Harmonie von Gegenangriffen kollidieren. Manchmal ist es sogar romantisch schön, wie ein moderner Hochzeitstanz.

Werbung:

Auch über die Waffen hinaus gibt es zu basteln: Schilde, Masse, Treibstoffverbrauch, es gibt Abwechslung, auch wenn jeder Build nur eine weitere Iron Man Variante ist. Mein Sonderanfertigung war ein zerbrechlicher kleiner Turbo-Käfer, der mit nur ein paar Treffern zu Boden ging, in der einen Hand ein Lichtschwert trug und in der anderen eine massive Eisenkeule warf, die sich wie ein Bumerang zurückschlängelte. Die absurde, der Physik trotzende Flugbahn kam von "Genmutationen", bei denen es sich um Upgrades handelt, die dem Helden im Metallanzug zugewandt werden.

Es ist eine nette Idee, dass übermäßige Mutation zu Komplikationen führt, wobei jeder neue Tumor deinen mühsam gestalteten Charakter langsam in eine dämonischere Form verwandelt. Es ist die perfekte Ausrede, um darüber nachzudenken, wo die Menschheit aufhört, denn organischer Schleim und mechanische Teile begraben alle Spuren dessen, was menschlich aussieht. Leider führt dies natürlich zu den unvermeidlichen Monologen, die viel zu sehr versuchen, über die Menschheit philosophisch zu sein. Wenn du jemals einen Sci-Fi-Anime gesehen hast, erwarte keine Überraschungen.

Überraschend ist, wie schlecht sich die Kämpfe des Spiels halten, wenn man es mit Gegnern zu tun hat, die größer als menschengroß sind. Die Kamera hat keine Ahnung, was sie zeigen soll, vor allem im Nahkampf, wo es ein Albtraum ist, einen brauchbaren Winkel oder eine brauchbare Entfernung zu finden. Die Immersion leidet am meisten: Dein Held kann buchstäblich in dem übergroßen Modell des Feindes stecken bleiben. Manchmal sind Riesenwesen sogar zu groß für sich selbst. Mein absoluter Favorit? Ein riesiger Roboter, der mich direkt ins Grab schoss, indem er sowohl durch seinen Oberkörper als auch durch seine Beine schoss, ohne mit der Wimper zu zucken.

Daemon X Machina: Titanic Scion unterhält, wenn es funktioniert. Der eigentliche Spaß kommt, wenn Sie den Online-Schalter umlegen. Der Drei-Spieler-Koop-Modus wirft euch alle mit glänzenden stählernen Pobacken in den Rachen des Todes und vergleicht Möchtegern-Mech-Builds, die entweder brillant clever oder lächerlich dumm sind. Leider häufen sich zu viele Probleme, also behandle ich das Spiel so, wie es mich lehrt, mit Rüstungen und Upgrades umzugehen: Ich wechsle zu einem besseren Tanzpartner, sobald einer kommt.