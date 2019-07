Daedalic begleitet Wacken 2019 mit eigenen Spielen im "Full Metal Gaming Village"

In diesem Jahr wird das Wacken-Festival zum 30. Mal stattfinden und deshalb haben die Veranstalter für ihr jährliches Großevent ein aufregendes Programm geplant. Unter anderem gibt es ein "Full Metal Gaming Village", auf dem Besucher interaktive Medien in weniger lautstarker Couleur genießen können. Wie uns Daedalic Entertainment letzte Woche mitteilte, werden die Hamburger dort ebenfalls auftreten.

Das deutsche Entwicklerstudio möchte auf der Nebenveranstaltung drei eigene Titel demonstrieren, ihr neues Echtzeitstrategiespiel A Year Of Rain wird zum Beispiel im Mehrspieler spielbar sein. Das Taktik-RPG Iron Danger und das knuffige Puzzle Felix the Reaper sind ebenfalls am Start, das Gaming Village ist während des Festivals täglich von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Interessierte Gamer dürfen sich außerdem auf Preise und Gewinnspiele freuen, Wacken 2019 findet vom 31. Juli bis zum 3. August statt.