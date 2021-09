Dächer der Stadt: Anno 1800 baut Luftschlösser in den Horizont

HQ

Seit dieser Woche ist das DLC "Dächer der Stadt" in Anno 1800 erhältlich (Preis: 9 Euro). Käufer des Zusatzinhalts erhalten auf diesem Wege die Möglichkeit, Hochhäuser zu bauen, die vielen Hundert Menschen Lebensraum bieten und gleichzeitig Platz sparen. Eure Investoren und Ingenieure erhöhen den verfügbaren Wohnraum, da sie die Anzahl der verfügbaren Module bestimmen. Diese Wohneinheiten werdet ihr individuell anpassen können, doch ihr müsst beim Bau dieser Gebäude auf viele Dinge achten.

Neben den hohen Unterhaltskosten ist zum Beispiel der sogenannte "Panoramaeffekt" von großer Bedeutung. Dieser bedingt, wie viele Menschen sich in eurem Wolkenkratzer niederlassen, was wiederum Einfluss auf die Instandhaltungskosten hat. Befindet sich kein anderes (gleich großes oder höher gebautes) Hochhaus in unmittelbarer Nähe, das den schönen Ausblick stört, steigt der Wert des Wohnraums. Verwandelt ihr eure Stadt allerdings in einen Slum, wollen sich dort keine Leute niederlassen und die Miete sinkt.

Zum Bau eines Wolkenkratzers benötigt ihr Aufzüge und um genügend Menschen einziehen zu lassen, müsst ihr gefragten Alkohol (Cognac), Süßigkeiten (Kekse) oder Einkaufspassagen (Kaufhaus, Möbelhaus oder Drogerie) bereitstellen. Je nachdem, welche Zusatzinhalte ihr bereits für Anno 1800 gekauft habt, aktiviert ihr unterschiedliche Bonusgegenstände, wenn zwei oder mehr Add-Ons Synergien aufweisen. Beispielsweise werdet ihr in einem anderen DLC etwas herstellen können, das in Dächer der Stadt zur Weiterverarbeitung genutzt werden kann.

HQ

Quelle: Ubisoft.