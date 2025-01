Dabei handelt es sich um die Sanktion und Geldstrafen für die Verursachung einer körperlichen Auseinandersetzung in einem NBA-Spiel

HQ

Anfang dieser Woche führte eine Schlägerei zwischen Amen Thompson (von den Houston Rockets) und Tyler Herro (von den Miami Heat) zu einer Schlägerei, an der mehrere Spieler und sogar Manager während eines NBA-Spiels am 30. Dezember beteiligt waren. Der Moment, der in den Kameras festgehalten wurde, brachte Thompson dazu, Herro gewaltsam am Hemd zu packen und zu Boden zu werfen.

Das Spiel wurde fortgesetzt, aber die verschiedenen Spieler wurden des Feldes verwiesen und die NBA kündigte an, dass sie sanktioniert würden. Später bestätigte die Basketball-Liga die Strafen. Thompson, der Mann, der den Kampf begonnen hatte, wurde für zwei Spiele ohne Bezahlung gesperrt. Terro Rozier, der sich an der Auseinandersetzung beteiligte, wurde ebenfalls für ein Spiel ohne Bezahlung gesperrt.

Auf der anderen Seite, den Houston Rockets, waren die Sanktionen "weniger streng", da sie nur monetärer Natur sind. Herro und Jalen Green wurden zu einer Geldstrafe von 25.000 US-Dollar bzw. 35.000 US-Dollar verurteilt. Die höchste Geldstrafe wurde für Rockets-Cheftrainer Ime Udoka verhängt, der 50.000 US-Dollar zahlen muss, weil er einen Spieloffiziellen beleidigt und das Spielfeld nach seinem technischen Foul und dem Platzverweis nicht rechtzeitig verlassen hat.