Da Red Gobbo kehrt in Warhammers Weihnachts-Mini zurück

Ein weiteres Jahr in den letzten Monaten, eine weitere Gedenkminiatur, die von Games Workshop enthüllt wurde, mit dem einzigartigen Da Red Gobbo. Da Red Gobbo war in den letzten Jahren eine feste Größe unter den Weihnachts-Minis und mag deine Feinde auf dem Spielfeld nicht mit Angst erfüllen, aber für Sammler ist er ein fröhlicher kleiner Goblin, der es liebt, Geschenke zu machen, genauso wie er es liebt, Schädel zu knacken.

Wie auf der Warhammer Community-Website enthüllt, ist Da Red Gobbo dieses Jahr in einem kleinen Kumpel in Form seines Blechmanns verpackt. Er mag wie ein Nussknacker aussehen, aber er ist viel tödlicher, als das Ballett glauben macht, denn er schreckt vor nichts zurück, um sicherzustellen, dass alle Gaben von Da Red Gobbo die guten Boyz und Nobz erreichen.

Neben dem Mini, den ihr euch später in diesem Jahr holen könnt, gibt es auch eine neue Novelle mit Da Red Gobbo, in der ein unglücklicher, aber mutiger Grot namens Bodgit die Hauptrolle spielt, der sich in den Eingeweiden eines Weltraum-Hulks wiederfindet, wo seine Überlebenschancen genauso gut bei 0 liegen könnten.

