Da die Zölle der Vereinigten Staaten auslaufen, verhängt Präsident Donald Trump über 60 Länder mehr

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Die Vereinigten Staaten sind immer noch dabei, Milliarden und Abermilliarden von Dollar an Unternehmen zurückzuzahlen, die von den Zöllen betroffen waren, die bei der Rückkehr von Präsident Donald Trump ins Amt erhoben wurden. Der Oberste Gerichtshof der USA erklärte die Zölle für illegal, was bedeutet, dass ein Großteil des entnommenen Vermögens zurückgegeben werden muss, was zu einer der teuersten Strafen der letzten Zeit führte.

Trotz dieses Urteils und trotz der Kosten der US-Regierung durch die Rückzahlung so vieler Gelder hat Trump nun beschlossen, noch mehr Zölle zu verhängen, nachdem die vorherige Charge heute, am 24. Juli, eingestellt wurde.

Laut Sky News werden 10 % Importzölle auf über 60 Länder verhängt, die angeblich "Zwangsarbeit nicht verhindern konnten". Zu diesen Ländern gehören das Vereinigte Königreich und die EU sowie China, Kanada, Mexiko und weitere.

Das Büro des US-Handelsvertreters hat auf Anweisung von Trump eine Stellungnahme zu diesen jüngsten Zöllen veröffentlicht und erklärt, dass sie nach einer Untersuchung verschiedener Volkswirtschaften erfolgen, die es versäumt haben, "ein Verbot des Imports von mit Zwangsarbeit hergestellten Waren durchzusetzen und effektiv durchzusetzen", und dass diese"beginnen werden, sowohl einen Menschenrechtsverletzung als auch eine verzerrende Handelspraxis zu korrigieren, um das Wohlergehen der Arbeiter überall zu verbessern, " laut Abgeordnetem Jamieson Greer.

Es wird behauptet, dass diese jüngsten Zölle unter Abschnitt 301 des Trade Act von 1974 fallen, der unfaire Handelspraktiken bekämpfen soll. Sie sollen in 30 Tagen am 19. August in Kraft treten.