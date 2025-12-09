D-topia ist ein Puzzle-Abenteuer über die Maximierung von Glück

HQ

Nächstes Jahr wird eines der wenigen Spiele, die von Annapurna Interactive veröffentlicht werden, das reizvolle und charmante Puzzle-Abenteuer D-topia sein. Entwickelt von Marumittu Games, dreht sich dieser Titel um einen spielergesteuerten Facilitator, dessen einziges Ziel und Zweck es ist, Rätsel zu lösen, um das glückliche Leben zu bewahren und zu maximieren, das von einer künstlichen Intelligenz kuratiert wurde.

Auf den meisten Plattformen – sei es PC, PS5, Xbox Series oder Switch 1 und 2 – D-topia ist gerade auf der Wholesome Snack Showcase erschienen, wo wir einen weiteren Vorgeschmack und ein weiteres Beispiel des Spiels bekommen haben, das verspricht, die "verschiedenen spaßigen Logikrätsel hervorzuheben, die Spieler als Facilitator von D-topia erleben können."

Da der Launch für nächstes Jahr geplant ist, erwartet bald mehr vom Spiel, und ansonsten schaut euch unten einen Blick auf D-topia an.