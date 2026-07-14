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An einem Videospiel gibt es etwas, das man nicht leicht in ein oder zwei Sätzen definieren kann. Es kann oft ein Fehler von AAA und großen Serien sein, dass man ein bestimmtes Spiel nicht unbedingt spielen muss, um zu wissen, worum es geht, aber das ist bei Entwickler Marumittu Games und deren Projekt keineswegs der Fall D-topia.

Was wir mit diesem Titel haben, ist eine Kombination aus Lebenssimulation, Puzzlespiel und Abenteuerspiel – ein Projekt, bei dem das Ziel ist, in einer utopischen Einrichtung zu existieren, die von einer künstlichen Intelligenz kuratiert wird, wobei der Spieler als Facilitator die Hauptrolle spielt, eine Person, deren Aufgabe es ist, die Bewohner zufriedenzustellen und die Einrichtung problemfrei am Laufen zu halten. Im Grunde übernimmst du die Rolle eines Mechanikers mit einem Personalvertreter, und du musst die Anlage erkunden, dich um die Anliegen der Bürger kümmern, Schäden reparieren – und das alles, während du die Regeln einhältst, sie bei Bedarf brichst und gleichzeitig deinen Tagesjob erledigst.

Ja, es ist eine etwas seltsame Kombination, aber da jedes Element von D-topia tatsächlich in einem recht rudimentären Zustand angeboten wird, ergänzt das alles das Ganze und sorgt für ein angenehmes und charmantes Erlebnis. Es gibt Charaktere, mit denen du reden möchtest, genialen und einfachen Rätseln, die du lösen möchtest, Sammelobjekte zum Suchen und eine tägliche Routine, die kürzere Spielsitzungen betont, sodass du dich recht einfach ein- und ausloggen kannst. Ach ja, und vergessen wir nicht, wie man der Geschichte seinen Stempel aufdrücken kann, indem man Entscheidungen über ein bestimmtes Verzweigungssystem trifft – alles, damit man Ereignisse und ein Ende bekommt, das etwas persönlicher wirkt.

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Aber wie auch immer, konzentrieren wir uns auf einige der Bereiche mit zusätzlicher Tiefe, beginnend mit der Erzählung. Es ist einfach, aber effektiv. Was Marumittu ausgedrückt hat, wird mit seinem Dialog nicht umhauen, aber es wird täglich eine zugrundeliegende Prämisse im Zusammenhang mit der gesamten Einrichtung und dem Leben, wie die menschlichen Bewohner nach dem Willen der kuratorischen KI leben, die dafür sorgt, dass die Bewohner immer glücklich sind, erforscht. Auf dem Papier klingt es nach einem fantastischen Angebot, in dem man lebt D-topia, aber dann lernt man von den eher nischigen Vorschriften und wie Bewohner, die die strengen Regeln brechen, anderswo 'rehabilitiert' werden... Der Punkt ist, dass man, wenn sich die Geschichte entfaltet, das Gefühl bekommt, dass im Wasser von D-topia etwas lauert, wenn man so will, dass diese unfehlbare Fähigkeit nicht ganz so glücklich und fehlerfrei ist, wie sie behauptet, und die Erkenntnis wird zu einem zentralen und unterhaltsamen Handlungsstrang.

Aufbauend auf diesem Punkt haben wir die Entscheidungen und wie diese in die größere Gleichung einfließen. Das Verzweigungssystem und die Auswahlmöglichkeiten sind nicht üblich, tatsächlich werden sie nur während der 'Brain Meeting'-Abschnitte angeboten, in denen man auf früher gesammelte Informationen zurückblickt, um zu einer klaren Antwort und Entscheidung zu kommen. Dieses Design sorgt dafür, dass Sie oft mit Ihren Entscheidungen zufrieden sein werden, da das Flussdiagramm Ihnen ermöglicht, kritisch zu denken, aber es wird immer Aspekte geben, die Sie ein wenig beunruhigen – sei es, dass das Decken der Fehler anderer schlecht auf Sie zurückfällt oder wie es sich langfristig auswirkt, jemandem zu sagen, ein medizinisches Verfahren zu vermeiden. Es ist ein interessantes Gleichgewicht, das in der Praxis funktioniert.

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Was das Abenteuerelement angeht, denke ich, dass D-topia hier am meisten ausrutscht und stolpert, einfach weil es nicht viele interessante Orte oder Dinge zu entdecken gibt. Im Großen und Ganzen wirst du umherwandern und nach Kerncharakteren suchen, mit denen du kommunizieren kannst, oder nach Block-Side-Terminals, mit denen du interagieren kannst, damit du nach den sammelbaren Mäusen suchen kannst, die die alternative Region D-topia bewohnen. Abgesehen davon, dass du während deines Tagesjobs verdiente Credits für Wohnungssammlerstücke oder Katzenfutter ausgibst, gibt es aus abenteuerlicher Sicht wirklich sehr wenig zu tun, besonders wenn man die Levelstruktur und die Tatsache bedenkt, wie die Welt im Grunde in einer Reihe miteinander verbundener Räume zusammengesetzt ist, durch die du dich horizontal durchquerst. Es funktioniert ohne Zweifel, aber es ist nicht gerade eine Designentscheidung, die das Rampenlicht stiehlt.

Die Rätsel hingegen sind ein Bereich, der ich tatsächlich finde, dass D-topia nicht genug betont. Marumittu spielt in diesem kleinen Abschnitt des Spiels mit einigen genialen Ideen und Mechaniken, wobei jedes Level-Set neue Herausforderungen und Systeme bietet. Die zugrundeliegende Designphilosophie ist, dass alle Rätsel recht leicht zu verstehen sind, aber die Lösungen oft schwieriger zu bewältigen sind. Im Allgemeinen sprechen wir über grundlegende mathematische Herausforderungen, wie man von Punkt A nach B auf eine bestimmte Weise kommt, alle Kacheln in einem begrenzten Raster nutzt, während man nummerierte Kontrollpunkte auf eine bestimmte Weise durchquert, sogar eine alternative Minesweeper-ähnliche Situation, bei der man bestimmte Kästchen ankreuzen muss, abhängig von den angegebenen Zahlen. Der Punkt ist, es ist einfach, aber auch wirklich genial zusammengestellt, und ich glaube, D-topia könnte zwei- bis dreimal so viele Rätsel bieten wie es tut, und man würde trotzdem nicht müde werden, daran zu arbeiten.

D-topia ist nicht perfekt und für manche Spieler vielleicht etwas zu langsam, um Spaß zu haben, aber wenn man die entspannte Art einfach annimmt und das Spiel im Alltag weiterentwickelt, wird man es wahrscheinlich immer mehr lieben. Die Charaktere sind interessant, mehr darüber zu erfahren, die zugrundeliegende Erzählung ist voller Geheimnisse und Intrigen, die Rätsel sind außergewöhnlich, es gibt Kern- und Schlüsselelemente von D-topia, die wirklich herausstechen. Außerdem ist es darauf ausgelegt, ein prägnanteres Erlebnis zu bieten, sodass es zwar kein schnelles Spiel ist, aber auch nicht zu lange dauert. Letztendlich ist das, was Marumittu hier vorbereitet hat, ein wunderbarer Indie-Leckerzug, perfekt für Fans, die diesen Sommer etwas Entspannenderes und Beruhigenderes suchen.