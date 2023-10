HQ

GoldenEye 007, Agent Under Fire und Nightfire waren zusammen mit Everything or Nothing allesamt lizenzierte Spiele, die auf die eine oder andere Weise das richtige Bond-Gefühl vermittelten, ein gut ausgebildeter, superintelligenter und stilvoll eleganter Gentleman-Spion hinter den feindlichen Linien zu sein. In den letzten zehn Jahren herrschte jedoch ein relatives Schweigen über Bond in Bezug auf Spiele und abgesehen von dem mittlerweile 15 Jahre alten Quantum of Solace (entwickelt vom Team hinter Call of Duty, ausgerechnet) wurde überhaupt nichts veröffentlicht.

Es gibt oft mehrere verschiedene Ansätze und wer will, kann mehr schießen und kämpfen als nur schleichen.

Das dänische Hitman-Studio IO Interactive arbeitet bekanntermaßen an einem superambitionierten Action- / Stealth-Abenteuer, das hoffentlich nächstes Jahr enthüllt wird, aber ansonsten mussten 007-Fans bis jetzt hungern. Cypher 007 ist ein neues Stealth-Abenteuer mit Ian Flemings ikonischem Meisterspion. Tilting Point ist für die Entwicklung verantwortlich und obwohl es Pläne zu geben scheint, das Spiel sowohl für PC als auch für PlayStation 5 einzuführen, ist es ein exklusiver iPhone-Start über Apple Arcade, und ich habe Cypher 007 auf meinem iPhone 14 Pro Max mit einem SteelSeries Nimbus Plus, und ich bin sehr zufrieden.

Die Story ist gut, auch wenn sich die Erzählung selbst etwas trocken anfühlt.

Cypher 007 ist ein Stealth-Spiel aus einer altmodischen, isometrischen Third-Person-Perspektive, bei der die Kamera nicht gesteuert werden kann. Von Anfang an fühlt es sich so wunderbar retro an wie Volume, das allererste Metal Gear Solid oder sogar Commandos. Die Umgebungen sind eng und stilvoll im Stil des "Kalten Krieges" gestaltet und es ist wichtig, zur richtigen Zeit zu schleichen, sich zu verstecken, anzugreifen, Computer zu hacken und Dokumente zu sammeln und Ausweichmanöver und Schusswaffen zur richtigen Zeit einzusetzen.

Das Design ist ein klassischer 007-Stil.

Die Geschichte ist einfach, aber effektiv aufgeteilt und erzählt. Bond hat die Aufgabe, Spectre und den ewig bösen Blofeld aufzuhalten, aber was der arme James nicht weiß, ist, dass sein Erzrivale einen komplizierten Plan zusammengestellt hat, um Fallen zu stellen, Bonds Psyche gefangen zu nehmen und zu manipulieren, um ihn als Doppelagenten zu benutzen und so zu versuchen, den MI6 von innen heraus zu zerstören. Die Geschichte wird über Textfelder erzählt, die am unteren Rand des Bildschirms erscheinen, und obwohl ich viel lieber umgebungsbasiertes Storytelling oder aufwendige Zwischensequenzen gesehen hätte, ist es immer noch eine Geschichte, die sich ausreichend nach Bond anfühlt und aufregend genug ist, um mich allein aus diesem Grund dazu zu bringen, weiterzuspielen.

Cypher 007 wird auch für PC und PS5 veröffentlicht, aber im Moment ist es nur für iOS über Apple Arcade erhältlich und somit zum Glück völlig frei von allen Mikrotransaktionen.

Es gibt 25 Missionen, die jeweils zwischen fünf und fünfzehn Minuten dauern, und der Schwierigkeitsgrad ist, wie der Tutorial-Abschnitt am Anfang, wirklich gut gemacht. Cypher 007 fühlt sich poliert und geschickt strukturiert an, und die Art und Weise, wie die Entwickler nach und nach neue Fähigkeiten und Gameplay-Elemente sowie das Setup und die Spielerperspektive einführen, fühlt sich auf die richtige Weise altmodisch an. Am Anfang schleiche ich nur herum, dann fange ich an, ahnungslose Sicherheitsleute niederzuschlagen und dann Granaten auf Gasleitungen zu werfen, Computer zu hacken, in Lüftungsschächte zu kriechen und meinen Walter PPK zu erschießen. Cypher 007 wächst mit jeder Mission, das Upgrade-System für die Waffen des Spiels ist erfolgreich und die Musik und Soundeffekte sind brillant.

Die Musik in diesem Abenteuer ist wirklich brillant.

Auch das Design gefällt mir. Sicher, sowohl Bond als auch Moneypenny sehen ein wenig zu modern aus in ihren kleinen Thumbnails, die auftauchen, wenn sie miteinander sprechen, aber der grundlegende Look erinnert an eine Mischung aus Hitman III aus einer isometrischen Perspektive und früheren Sean Connery-Filmen. Wenn man bedenkt, wie viel reiner Müll tatsächlich für unsere Handys freigegeben wird, ist es wirklich schön zu sehen, wie das Muster manchmal mit einem echten Qualitätsspiel gebrochen wird, was dieses ist. Es ist sehr zu empfehlen!