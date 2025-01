Cynthia Erivo verrät, welchen Marvel-Charakter sie spielen möchte

HQ

Cynthia Erivo war in letzter Zeit ein sehr beliebter Name, vor allem aufgrund ihrer Leistung in Wicked, einer Musical-Adaption des Broadway-Stücks, die Ende 2024 die Kinos im Sturm eroberte. Dies ist nicht der einzige Theatersturm, den Erivo entfachen will, denn die Schauspielerin hat jetzt die eine Figur enthüllt,Marvel eine Superheldin, die sie wirklich gerne auf der großen Leinwand darstellen würde.

Im Gespräch mit National Board of Review auf der NBR Awards erklärte Erivo, dass sie es wirklich genießen würde, dem Mutanten und der X-Men Legende Storm ihren Dreh zu geben. Auf die Frage, welche Rolle sie zu manifestieren versucht, antwortete Erivo:

"Ich will wirklich Storm spielen. Ich weiß, es klingt frivol, aber ich denke... Wir haben noch nicht herausgefunden, wie großartig sie ist und wie viel innere Zerrissenheit sie hat. Ich denke also, dass es eine Welt gibt, in der wir... Ich weiß es nicht... mach etwas daraus."

Da Gerüchten zufolge die Mutanten bald ein viel größerer Teil der Marvel Cinematic Universe sein werden, vielleicht in den kommenden Avengers -Filmen, aber zweifellos spätestens bald danach, gibt es vielleicht eine Welt, in der wir Erivo die Aufgabe übernehmen sehen, die Weather Witch darzustellen.