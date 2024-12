Cynthia Erivo teasert emotionalen Song in Wicked: For Good an Die Schauspielerin enthüllt einen neuen Track, der die Darsteller in Tränen ausbrach.

Cynthia Erivo, die Elphaba im kommenden Wicked: For Good verkörpert, hat einen kleinen Einblick in einen emotionalen Originalsong gegeben, der in der Fortsetzung zu hören ist. Bei einem kürzlichen Auftritt im Variety Awards Circuit-Podcast verriet Erivo, dass sie den Song gemeinsam mit Stephen Schwartz, dem ursprünglichen Komponisten des Broadway-Musicals, geschrieben hat. Sie beschrieb die Erfahrung beim Filmen des Tracks und erwähnte, dass die Darsteller und die Crew sichtlich gerührt waren, einige sogar zu Tränen gerührt. Während sie den Titel des Songs unter Verschluss hielt, deutete sie an, dass er einen tiefgreifenden emotionalen Einfluss auf das Publikum haben würde, genau wie am Set. Die Hinzufügung dieses neuen Songs ist eine überraschende Wendung für das Wicked-Franchise, da der erste Film hauptsächlich Songs aus der Bühnenproduktion enthielt. Neben Erivos Beitrag wird auch ihr Co-Star Ariana Grande in der Fortsetzung einen eigenen Song performen. Bist du gespannt darauf, diese Originalsongs zu hören, wenn Wicked: For Good 2025 in die Kinos kommt?