Cynthia Erivo spielt 23 Rollen in der West End-Adaption von Dracula

Theaterstücke und Shows sind nicht mehr so beliebt wie früher, aber sie sind immer noch eine beliebte Form der Unterhaltung. Wir neigen immer noch dazu, viele namhafte Stars zu sehen, die eine Pause von Film und Fernsehen einlegen, um eine Reihe von Auftritten auf der Bühne zu absolvieren, und eine der nächsten, die sich dazu verpflichten, ist Cynthia Erivo.

Wicked Der Star wird demnächst in der internationalen Version des Dracula-Bühnenstücks von Regisseur Kip Williams zu sehen sein, das zuvor in Australien für das Sydney Theatre Company uraufgeführt wurde. Die Show wird im Februar 2026 in das Londoner West End kommen, und es wird eine ziemlich anspruchsvolle Aufführung, da Erivo nicht eine, nicht zwei, nicht einmal vier Rollen wie in der zweiten Staffel von Poker Face spielen wird, sondern insgesamt 23 Rollen, darunter die titelgebende blutsaugende Kreatur der Legende.

Laut The Guardian wird die Show versuchen, Live-Theater mit aufgezeichneten Videos zu kombinieren, um eine Show zu schaffen, die als "Cine-Theatre" bezeichnet wird. Dies wird nicht die erste Erfahrung mit Bühnenauftritten sein, denn sie trat bereits 2016 in The Color Purple auf, wo sie für ihre Bemühungen einen Tony Award erhielt.

