Cygni: All Guns Blazing Rezension

Ich liebe 1942, Geometry Wars, DoDonPachi, Crimzon Clover, Radiant Silvergun und Ikaruga. Ich liebe Top-Down-Shoot-'em-ups und auch wenn das Genre weitgehend der Vergangenheit angehört, freue ich mich noch mehr, wenn wir in Form von neu veröffentlichten Cygni: All Guns Blazing die Chance bekommen, dieses schöne Genre des Spielens wieder aufzugreifen. Es wird immer etwas ganz Besonderes sein, sich unversehrt durch die Kugelhölle zu bewegen, während die Frontgeschütze deines kleinen Schiffes feindliche Schiffe ausschalten, die 10-mal so groß sind wie sie, und das zu rasantem Midi-Rock mit genau dem richtigen japanischen Flair. Ich glaube gar nicht, dass ich übertreibe, wenn ich sage, dass ich im Laufe der Jahre 200 Stunden in Ikaruga verbracht habe.

Es sollte jedoch gesagt werden, dass dieses Genre immer der ultimative Beweis dafür sein wird, dass ich kein "echter Gamer" bin. Trotz all der Zeit, die ich damit verbracht habe, kultige KlassikerTreasures zu spielen, habe ich weder in Silvergun noch in Ikaruga das Ende erreicht. Ich habe es aber schon tausende Male versucht. Die Frage ist also, ist Cygni genauso schwer? Nein, ist es nicht. Ist es immer noch herausfordernd genug, um mich in der letzten Woche laut schreien zu lassen? Absolut. Willkommen auf Cygni Prime, dem unwirtlichsten Planeten des Universums.

Im Laufe des Abenteuers kannst du Avas Schiff aufrüsten und obwohl dieser Teil für meinen Geschmack etwas zu verworren oder möglicherweise etwas zu detailliert wird, funktioniert er gut.

Entwickler Keelworks macht keinen Hehl daraus, dass man mit diesem Spiel ein totes Genre wieder auferstehen lassen will. Die alte Arcade-Spielform des "Top-Down-Shooters" wird hier sowohl weithin als auch hoch und niedrig gefeiert und geehrt, und es ist möglich, sich in Cygni sowohl von R-Type als auch von Gradius und den oben genannten Klassikern von Treasure inspirieren zu lassen. Es gibt auch eine Geschichte, die meiner Meinung nach gut als Rahmen dient. Dein Name ist Ava, du bist ein gut ausgebildeter Kampfpilot und dein Heimatplanet Cygni Prime wurde gerade von einem hochleistungsfähigen außerirdischen Feind überfallen. Ava ist eine Orca Starfighter Pilotin in einer Flotte, die als erste Verteidigungslinie gegen die eindringenden Weltraumschurken fungiert, und ihre Aufgabe ist es, so viele von ihnen wie möglich auszuschalten.

Die Spielmechanik ist hervorragend und die Steuerung ist absolut brillant.

Während vor allem Ikaruga darauf bedacht war, dass man als Spieler zwischen einem schwarzen und einem weißen Schiff hin- und herwechseln und so feindliche Kugeln absorbieren konnte (solange sie die gleiche Farbe wie das eigene Schiff hatten), legt Keelworks den Fokus in Cygni auf die Dynamik zwischen Zielen in der Luft und Feinden am Boden. Ava muss Raumschiffe verschiedener Größen und Typen zerstören und gleichzeitig Bodenziele verschieben und bombardieren, was eine besondere Dynamik erzeugt, die ich sehr schätze. Glücklicherweise funktioniert der Wechsel zwischen verschiedenen Arten von Zielen nahtlos, was dieses Mal zu einem Grundnahrungsmittel wird, und ich begrüße die Art und Weise, wie sie hier innerhalb ziemlich enger Grenzen innovativ sind, anstatt zu versuchen, das Rad neu zu erfinden.

Hier ist lokaler Koop enthalten, aber keine Option für Online-Koop, was ein Fehler von Keelworks ist.

Die Feinde sind schlau, viel schlauer, als ich zuerst erwartet hatte. Wir alle, die die Klassiker dieses Genres gespielt haben, wissen sehr gut, dass die Feinde selten etwas anderes tun, als einem vorgegebenen "Pfad" zu folgen, den man sich als Spieler merken sollte. Auch hier betritt Keelworks Neuland, da alle eindringenden Weltraumschurken in Cygni mit ihrer eigenen künstlichen Intelligenz ausgestattet sind, die viel subtiler ist als das, was ich in jedem anderen Spiel dieser Art gesehen habe. Die Feinde verhalten sich intelligent und weichen deinen Angriffen aus, wenn du deine Strategie zu früh preisgibst, und sie können oft aus dem Bild fliegen, um Verstärkung zu holen, ebenso wie alle Bosse.

Wenn Ihnen Radiant SIlvergun und Ikaruga gefallen haben, werden Sie dies lieben.

Cygni: All Guns Blazing ist auch grafisch exquisit. Ich habe es auf PlayStation 5 gespielt und liebe alles, von der von Ikaruga inspirierten Ästhetik bis hin zum wahnsinnig guten Flow, der nur ein- oder zweimal auf ein Niveau abtauchte, bei dem die Bildwiederholfrequenz (höchstens) für eine kurze Mikrosekunde zu kämpfen hatte. Das Tempo ist schnell, es gibt eine beliebige Anzahl von feindlichen Schiffen zu beschießen, jede Menge Inhalt und eine gelungene Darstellung eines Weltraumkriegs, über die ich genau die richtige Menge lerne. Es gibt definitiv Teile des Upgrade-Systems, die meiner Meinung nach nicht da sein mussten, und Teile des Soundtracks des Spiels, die nicht ganz passen, aber das sind kleine Kritikpunkte für ein Spiel, das im Großen und Ganzen auf höchstem Niveau unterhält.