Cygames schiebt Granblue Fantasy Re:Link auf 2022

Im August 2016 kündigte Cygames Granblue Fantasy Project Re: Link an, doch vom ambitionierten Action-Rollenspiel haben wir seitdem nur ein-, zweimal im Jahr etwas gehört. Anfang 2019 trennte sich der Publisher vom Team von Platinum Games, seitdem läuft die Produktion intern. Auf dem Granblue Fantasy Fest 2020 präsentierte Cygames an diesem Wochenende einen ersten Blick auf das neu gestartete Spiel, das sich laut den Verantwortlichen gerade im fortgeschrittenen Alpha-Zustand befinde. Das Team geht momentan davon aus, dass wir Re:Link in der zweiten Hälfte von 2022 zu Gesicht bekommen werden, dann aber auf PS4 und PS5. Neue Infos brauchen Fans bis Ende nächsten Jahres wohl nicht zu erwarten...