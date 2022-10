Cyborg-Schauspieler kommentiert den Abgang des DC Films-Chefs

HQ

Ray Fishers Karriere war nach seinem Cyborg-Debüt in Zack Snyders DC-Comics nur von kurzer Dauer, nachdem er sowohl Joss Whedon als auch DC Films-Chef Walter Hamada des missbräuchlichen Verhaltens während der turbulenten Produktion des Justice League-Films beschuldigt hatte, aber das hat den Schauspieler nicht davon abgehalten, darüber zu sprechen. Nachdem Hamada seine Machtposition während der Säuberung der Warner Bros-Organisation verlassen hatte, feierte Fisher mit folgendem Twitter-Post:

"Walter Hamada versuchte, seine giftigen und diskriminierenden Kollegen zu schützen.

Er scheiterte.

Er versuchte, mich (und die Justice League-Untersuchung) mit Lügen in den Geschäften zu begraben.

Er scheiterte.

Er ist ein Produkt der alten Hollywood-Vetternwirtschaft.

Mögen wir ihn nie wieder erleben.

Vorwärts!"

Es ist unklar, ob Fisher nach allem, was passiert ist, zum DCEU zurückkehren wird, da er immer noch auf eine Entschuldigung von Warner Bros. wartet. Der nächste DCEU-Film nach dem neu veröffentlichten Black Adam ist Shazam! Fury of the Gods im nächsten Frühjahr, dem dann Aquaman 2 und The Flash folgen werden. Was halten Sie von der Fisher-Kontroverse? Ist es gut, dass der Geschäftsbereich DC Films unter neuer Leitung steht?