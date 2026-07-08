Cyberware-Mods, Edgerunners-Skins und eine Night City-Karte kommen in seinem Cyberpunk-Crossover zu Apex Legends

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Die Welt von Cyberpunk ist mit Apex Legends kollidiert. Normalerweise können wir bei solchem Crossover-Event mit ein paar netten Skins rechnen, mit denen wir unsere Charaktere ausstatten können, aber Respawn hat sich die Extrameile gegeben, um uns im neuesten Update für sein Battle Royale Chrome zu erlauben.

Im Apex Legends x Cyberpunk-Event können Spieler sich nicht nur einen Look gönnen, der vom Videospiel Cyberpunk 2077 oder der TV-Show Cyberpunk: Edgerunners inspiriert ist, sondern auch Zugang zu Cyberware-Mods wie dem Blackwall Breach und Sandevistan. Brechen Sie mit Ersterem Türen und andere Hindernisse durch, während Sie mit Letzterem mit großer Geschwindigkeit um Ihre Gegner herumflitzen.

Wenn du deine Cyberware benutzt, füllt sich die Kapazität deiner Legende. Sobald die Leiste rot wird, gehst du Cyberpsycho. Das gibt dir einige Boni, wie schnelle Bewegungsgeschwindigkeit und verheerenden Nahkampfschaden, aber du kannst keine Waffen, Schilde, Fähigkeiten oder Munition benutzen. Das bedeutet, dass Sie den neuen Skippy Generator nicht nutzen können, was schade ist, da Sie diese schönen, wenn auch leicht durchdringenden Töne unseres lieben alten Freundes Skippy nicht hören können.

Um das vollständig immersive Cyberpunk-Erlebnis zu erhalten, erhalten die Spieler außerdem Zugang zu einer neuen Night City E-District-Karte. Es ist eine Karte mit viel mehr Vertikalität, mit Neonwolkenkratzern rundherum, perfekt zum Springen von Dach zu Dächer mit deinem neuen Sandevistan.