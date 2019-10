Cyberpunk-Visual-Novel Eliza hüpft überraschend auf Nintendo Switch

Die richtig tolle Visual-Novel Eliza erscheint am kommenden Donnerstag (dem 10. Oktober) auf der Nintendo Switch. Im Spiel geht es um die junge Frau Evelyn, die an einem KI-Programm namens Eliza arbeitet. In ihrem Job tritt sie als Schnittstelle zwischen Maschine und Patient auf, was ebenso mitnehmend wie aufwühlend ist, schreibt unser Kritiker Sam in seiner Kritik.

Die großen Themen Cyber-Sicherheit und Regierungsunternehmen spielen in diesem narrativen Abenteuer eine wichtige Rolle, da Eliza ein spannendes Bild der nicht ganz so dystopischen Zukunft nachzeichnet. Auf dem PC startete der Titel kurz vor der Gamescom im August, nun steht eine Nintendo-Switch-Version bevor. Knapp 15 Euro wird der Titel wahrscheinlich kosten (15 US-Dollar im US-Store).