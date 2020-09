Cyberpunk-2077-Trailer zeigt Raytracing mit Nvidias neuen RTX-3000-Grafikkarten

Die PC-Welt ist gerade in ihren Grundzügen erschüttert, da Nvidia am Abend leistungsstarke Grafikkarten zu einem bezahlbaren Preis vorgestellt hat. Auch auf das Konsolengeschäft könnte diese aktuelle Entwicklung Einfluss nehmen, denn gestern konnten wir die neue RTX-3000-Serie in Aktion sehen und spiegelnde Oberflächen in ausgewählten Titeln bestaunen. Cyberpunk 2077 wurde bei dieser Gelegenheit mit einem weiteren Trailer bedacht, denn die Polen von CD Projekt Red arbeiten eng mit dem Grafikkartenhersteller zusammen. Im neuesten Video sehen wir jedenfalls einige der Vorzüge, die Nvidias Raytracing-Techniken, DLSS 2.0, Ambient Occulsion und vieles mehr auf dem PC umsetzen werden. Cyberpunk 2077 erscheint nach aktuellem Plan am 19. November.

You're watching Werben