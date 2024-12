Cyberpunk: Edgerunners-Prequel-Manga wird überraschend veröffentlicht

HQ

Die Anime-Serie Cyberpunk: Edgerunners hat einen Prequel-Manga mit dem Titel Cyberpunk: Edgerunners Madness inspiriert, der am 13. Dezember 2024 auf der Comic Alive+-Website von Kadokawa debütierte. Diese neue Serie taucht in die Hintergrundgeschichte des Anime-Universums ein und bietet den Fans tiefere Einblicke in die Charaktere und das Setting.

Dark Horse Comics hat angekündigt, den Manga in Nordamerika auf Englisch zu veröffentlichen und ihn damit einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Die Veröffentlichung des englischen Taschenbuchs wird voraussichtlich auf die digitale Veröffentlichung folgen, obwohl die genauen Termine noch nicht bestätigt wurden. Diese Erweiterung der Erzählung von Cyberpunk: Edgerunners in Manga-Form spiegelt die wachsende Popularität des Franchise und das Engagement der Schöpfer wider, den Fans auf verschiedenen Medienplattformen angereicherte Inhalte zu bieten.

Kadokawas Zusammenfassung beschreibt es wie folgt:

"Diese originelle Manga-Adaption über die Geschwister Pilar und Rebecca hat begonnen...! Dies ist die Geschichte der Geschwister, die durch Night City gerannt sind, um sich als Edgerunners einen Namen zu machen... Der Anime Cyberpunk: Edgerunners hat bereits die Herzen der Fans auf der ganzen Welt erobert, und die Serie ist dank ihrer extremen Action und dem niedlichen, coolen Look von Rebecca und ihren Freunden besonders beliebt."

Bist du schon gespannt auf den Manga?