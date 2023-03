Cyberpunk: Edgerunners gewann den Hauptpreis der Anime Awards

Als Cyberpunk: Edgerunners letzten Sommer auf Netflix ankam, wurde ziemlich schnell klar, dass die Serie etwas Besonderes war. Es generierte Tonnen von Zuschauern und erhielt im Laufe des Jahres eine Reihe verschiedener Nominierungen (einschließlich The Game Awards im Best Adaptation-Slot). Zu diesem Zweck wurde der Titel für eine weitere Liste von Auszeichnungen beim Anime Awards nominiert und hat sogar die höchste Auszeichnung bei der Veranstaltung mit nach Hause genommen.

Wie auf Twitter angekündigt, hat Cyberpunk: Edgerunners Anime of the Year und dieses Jahr sogar Best Voice Actor Performance (English) beim Anime Awards gewonnen. In der Top-Kategorie setzte es sich gegen Attack on Titan, Demon Slayer und sogar Spy X Family durch, um den Preis zu gewinnen.

Hast du Cyberpunk: Edgerunners gesehen? Denkst du, es verdient Anime of the Year?