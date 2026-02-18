Cyberpunk: Edgerunners bekommt nächsten Monat eine tolle neue Merch-Linie

HQ

Ich halte mich nicht für einen besonders neidischen Menschen, aber ich werde ein wenig grün, wenn ich jemanden sehe, der das Glück hatte, auf der E3 eine Cyberpunk 2077-Jacke zu bekommen, wo eine Gameplay-Demo gezeigt wurde. Ja, Ben, ich schaue dich an, Kumpel. Wenn du so bist wie ich und eine Night City Bomberjacke tragen möchtest, dann hat Carbon Core vielleicht genau das, was du brauchst.

Die Modemarke arbeitet mit Cyberpunk: Edgerunners zusammen, um neue Merchandise-Produkte zu liefern, die von der Show inspiriert sind. Im kurzen Teaser unten bekommen wir keinen langen Blick auf die Merch, aber wir sehen zahlreiche Jacken, inspiriert von Lucy, David und anderen Charakteren, sowie einige langärmelige Shirts, traditionelle T-Shirts und mehr.

Das Merch geht am 6. März 2026 online, und wir werden voraussichtlich Preise sowie einen vollständigen Katalog näher vor der Zeit sehen. Wenn man online nach Carbon Core sucht, ist es ziemlich schwierig, eine große Spur der jungen Marke zu finden, daher ist es auch schwer vorherzusagen, in welcher Preisklasse diese Kleidungsstücke landen werden. Wir würden aber nicht erwarten, dass sie billig sind.

