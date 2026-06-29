Cyberpunk: Edgerunners 2 startet diesen Herbst auf Netflix

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Der nächste Teaser-Trailer zu Cyberpunk: Edgerunners 2, der zweiten Staffel der Netflix-Anime-Serie, die auf der Welt von CD Projekt Reds Cyberpunk 2077 basiert, wird im Laufe des Tages veröffentlicht. Doch im Vorfeld wurden am Wochenende einige interessante Informationen zum Spiel geteilt, unter anderem, dass diese kommende Episodenrunde bereits im Herbst Premiere haben wird.

Zum Zeitpunkt des Schreibens kennen wir den festen Premierentermin im Herbst noch nicht, aber wir wissen, dass die Episoden in den kommenden Monaten erscheinen werden.

Darüber hinaus wurde die Kernliste der Charaktere bestätigt, wobei diese Personen als Weak Kingsley, D, Roman Carax und Talia Yang bekannt sind. Ihr könnt jede unten in einer gegen den Uhrzeigersinn angeordneten Reihenfolge sehen, beginnend mit der großen Figur hinten und endend mit der pinkhaarigen Frau rechts.

Freust du dich auf die Rückkehr von Cyberpunk: Edgerunners?