Cyberpunk 2077's V und Johnny Silverhand werden sich in dieser Weihnachtszeit Fortnite anschließen

HQ

Fortnite steht kurz davor, mit der Ankunft von zwei ikonischen Charakteren aus Cyberpunk 2077 – V und Johnny Silverhand – eine große Dosis Night City zu bekommen. Nach wochenlangen Gerüchten wissen wir nun, dass die Charaktere ab dem 23. Dezember verfügbar sein werden. Die Spieler können sich Johnny mit seiner Gitarre, einem speziellen Backbling und seinem Katana schnappen, während V mit den legendären Mantis Blades, einem Flathead-Backbling und dem berühmten Quadra Turbo-R V-Tech-Fahrzeug ausgestattet ist.

Dieses Crossover, das durch Leaks von @HYPEX angeteasert wurde, bringt das futuristische Flair von Cyberpunk 2077 in das chaotische Universum von Fortnite. Beide Charaktere werden im Shop als Teil eines Bundles für 2800 V-Bucks erhältlich sein, aber es werden auch einzelne Items zu gewinnen geben. Diese Zusammenarbeit signalisiert eine wachsende Partnerschaft zwischen CD Projekt Red und Epic Games, mit dem Potenzial, dass in Zukunft weitere Cyberpunk-Inhalte ihren Weg in das Spiel finden.

Bist du bereit, dich mit Johnny und V dem Chaos anzuschließen?