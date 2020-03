Cyberpunk 2077-Entwicklung nicht durch Coronavirus beeinflusst

COVID-19, oder auch der Coronavirus, sorgt nun schon seit einiger Zeit für Event-Absagen, Verschiebungen und Klopapier-Notstände. Viele Fans richten sich an die Social Media-Kanäle der am meisten erwarteten Spiele und sorgen sich um Verschiebungen auf Grund der eingeschränkten Arbeit der Entwickler.

Ein Spiel scheint jedoch nicht von der Krise betroffen zu sein: das kommende Sci-Fi-Rollenspiel Cyberpunk 2077. In einem Statement auf Twitter bestätigte CD Projekt Red, dass auch wenn die Entwickler dazu aufgerufen werden sich in Quarantäne zu begeben, die Entwicklung des Spiels davon nicht beeinflusst wird. Momentan sieht es also so aus, als könnten wir weiterhin mit dem bereits verkündeten Release am 17. September auf dem PC, der Playstation 4, Xbox One und Stadia rechnen.