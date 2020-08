Cyberpunk 2077: Zweite Ausgabe von Night City Wire datiert

Ende Juni strahlte CD Projekt Red die erste Episode von "Night City Wire" aus, ein voraufgezeichnetes Videoformat mit Informationen rund um Cyberpunk 2077. Bei dieser Gelegenheit haben wir erstmals das Braindance-Feature in Aktion gesehen und es wurde ein Anime angekündigt.

Am kommenden Montag wird es eine zweite Folge geben, haben wir gerade erfahren. Die Polen werden am 10. August um 18:00 Uhr über die verschiedenen Lebenspfade sprechen, die unser Charakter V zu Beginn des Spiels wählt (das beeinflusst unsere Vorgeschichte und wie Charaktere in der Spielwelt auf uns reagieren). Anschließend erhalten wir neue Informationen zu den Waffen im Spiel und über die Zusammenarbeit mit der Band Refused wird ebenfalls gesprochen.