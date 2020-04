Cyberpunk 2077 wird nach Veröffentlichung ebenso stark unterstützt wie The Witcher 3

CD Projekt Red hat sich bislang davon ferngehalten, Mikrotransaktionen in Spielen, wie The Witcher 3: Wild Hunt und Thronebreaker: The Witcher Tales, einzubeziehen. Beim ihrem bis dato größten Fantasy-Hit hatten sie eine Reihe kleinerer, kostenloser DLC-Teile, sowie zwei sehr große Erweiterungen veröffentlicht, die bis heute viele Fans haben. Mittlerweile wissen wir, dass wir nach dem Start von Cyberpunk 2077 eine vergleichbare Unterstützung erwarten dürfen.

Als das Unternehmen vor einer Weile mit seinen Investoren das vergangene Quartal auswertete, erklärte Firmenpräsident Adam Kicinski, dass das Spiel "nicht weniger DLC als The Witcher 3" bekommen werde. Er erklärte außerdem, dass sie "ein ähnliches Szenario", wie in Geralts Abenteuer vorbereiten, wenn es um das Thema Post-Launch-Support gehe. Im Prinzip werden wir später also mit größeren Erweiterungen für Cyberpunk 2077 rechnen dürfen. Blood & Wine fügte The Witcher 3: Wild Hunt 30 bis 40 Stunden an neuen Inhalten hinzu und brachte eine ganz neue Region hinzu.

Quelle: VGC.