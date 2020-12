Cyberpunk 2077: Wir haben jede Menge Gameplay-Videos für Euch!

You're watching Werben

Vermutlich habt Ihr bereits mitbekommen, dass unsere Kritik zu Cyberpunk 2077 am Montag veröffentlicht wurde - zeitgleich mit der Aufhebung des weltweiten Test-Embargos. Nun endet auch das Embargo für Gameplay-Videos, die wir beim Testen aufgenommen haben, sodass wir heute ein paar besondere Schmankerl für Euch haben.

Los geht es mit einem kommentierten B-Roll-Video:

Anschließend zeigen wir Euch drei Videos vom Spielbeginn, den wir jeweils als Mitglied der Fraktionen Corpo, Streetkid und Nomad erleben:

Nun befassen wir uns mit der ersten Mission von Cyberpunk 2077 und retten als Nomad eine Frau vor Mitgliedern der Scavengers-Gang:

Im vorletzten Video zeigen wir, wie sich der Ablauf eines Auftrags durch Eure Entscheidungen verändern kann:

Last but not least haben wir einige Bugs in einem Video zusammengefasst: Von kleinen Fehlern über massive Probleme bis zu urkomischen Szenen ist alles dabei. Viel Spaß!