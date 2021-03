Cyberpunk 2077: Version 1.2 straft Polizei-Spawns ab, macht Autofahren angenehmer

You're watching Werben

CD Projekt Red lässt die Woche mit einem Blick auf die kommenden Änderungen in Cyberpunk 2077 ausklingen. Die Polizeieinheiten von Night City werden in Version 1.2 nicht mehr ganz so schnell auf eure kriminellen Aktionen reagieren können. Das gibt euch ein bisschen mehr Zeit, um im Falle einer Straftat vom „Unfallort" zu fliehen. Außerdem sollen die Einheiten auch nicht mehr wahllos in eurem Rücken spawnen, um euch mit einem Schuss über den Haufen zu schießen.

Ihr könnt bald die Sensibilität am Lenkrad anpassen und das soll selbst auf schwachen Systemen ein weniger ruckeliges Fahrerlebnis zum Vorschein bringen. Laut CD Projekt Red sei das selbst bei niedrigen 20 Bildern pro Sekunde der Fall. Zudem haben die Entwickler eine kleine Neuerung integriert, mit der ihr Autos möglicherweise aus sehr schlecht gewählten Parklücken herausrütteln könnt. Das dürfte aber nur in sehr speziellen Fällen funktionieren, schaut euch die unteren Videos (Part 3) dafür an.

Auf dem PC werdet ihr "bald" in der Lage sein, die Bewegungsoption „Ausweichen" zu deaktivieren, bzw. umzulegen. Die wird normalerweise ausgeführt, wenn ihr zweimal schnell hintereinander eine Richtungstaste antippt, was wohl zu ungewollten Unfällen führte. Alle weiteren Infos und Details gibt es in den Patch-Notes. Ein konkretes Datum für das Update 1.2 gibt es noch nicht, Ende März sollen die Änderungen aber kommen.

