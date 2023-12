Cyberpunk 2077 Update 2.1: Alle neuen Features kommen am 5. Dezember

HQ

Zusätzlich zur Ultimate Edition von Cyberpunk 2077 wird nächste Woche das überarbeitete Gameplay-System, das wir in Update 2.0 erhalten haben (das gleiche, das mit der Phantom Liberty-Erweiterung kam), mit Update 2.1 noch einen Schritt weiter gehen.

Das Highlight dieses neuen Inhaltspatches wird das neue U-Bahn-System sein, das an vielen Zugangspunkten in Night City verfügbar ist. In dem Stream, der vor ein paar Minuten ausgestrahlt wurde, sprachen die Verantwortlichen von CD Projekt RED über die Schwierigkeit, dieses Transportsystem zu implementieren, obwohl es für das Basisspiel geplant war (es taucht sogar im ersten Gameplay-Trailer auf, wenn du dich erinnerst). In der Metro können wir wählen, ob wir eine kurze Fahrt machen oder mit der U-Bahn fahren und jede der 19 Stationen auf fünf verschiedenen Linien erkunden möchten, die unter dem Asphalt verlaufen.

Wir werden auch ein neues Radiosystem haben, damit wir Musik hören können, während wir uns in der Stadt bewegen. Es ist ein Feature, das in anderen Open-World-Titeln wie Fallout beliebt ist und jetzt mit mehr Audiospuren zu Cyberpunk 2077 kommt.

Die Immersion scheint das Herzstück dieses Updates zu sein, und das überträgt sich auch auf den Kampf gegen besondere Feinde wie Adam Smasher. Obwohl sie auch nicht im Detail auf die Änderungen eingegangen sind, die sie an ihm vorgenommen haben, sieht es so aus, als ob Smasher dieses Mal viel furchteinflößender und unberechenbarer sein wird als zuvor.

Weitere interessante Neuerungen sind der Wiederspielwert der Straßenrennen in Claires Missionsreihe sowie die Hinzufügung weiterer Autos und Motorräder und die Möglichkeit, mit ihnen Stunts auszuführen.

Zu guter Letzt wurden neue Verbesserungen der Barrierefreiheit sowie weitere Modifikationen am Hub des Spiels hinzugefügt. Es gibt eine Menge, auf das man sich in diesem neuen Update 2.1 für Cyberpunk 2077 freuen kann, also haltet Ausschau nach den Patch Notes, die nächste Woche veröffentlicht werden.