Cyberpunk 2077 Update 2.0 veröffentlicht, Dateigröße von Phantom Liberty enthüllt

Es ist bei weitem nicht so groß wie das Basisspiel, aber es ist eine klobige DLC-Datei.

Phantom Liberty wird die erste und letzte Cyberpunk 2077-Erweiterung sein, da die Spiel-Engine zu alt ist

am 1. September 2023 um 09:36 NEWS. Von Petter Hegevall

"Dies ist zumindest vorerst das letzte Mal, dass wir an der REDengine arbeiten, und in absehbarer Zukunft arbeiten wir, wie ihr wisst, an der Unreal Engine von Epic."