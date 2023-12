Cyberpunk 2077: Ultimate Edition ist jetzt erschienen

HQ

Wenn Sie CD Projekt Reds episches Sci-Fi-RPG Cyberpunk 2077 noch nicht gespielt haben, ist jetzt buchstäblich der beste Zeitpunkt dafür. Es wurde nicht nur seit der unglücklichen Veröffentlichung im Jahr 2020 erheblich verbessert, sondern auch mit der Erweiterung Phantom Liberty und zuletzt dem massiven Update 2.1 weiter verbessert.

Aber es kommt noch besser, denn jetzt ist auch eine Ultimate Edition erschienen, die all die Dinge, die wir gerade aufgelistet haben, in einem Komplettpaket enthält. Schaut euch den Launch-Trailer unten an, um zu sehen, was es zu bieten hat.