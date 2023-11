Cyberpunk 2077: Ultimate Edition erscheint sehr bald

HQ

Nachdem vieles von dem, was in der Launch-Version von Cyberpunk 2077 kaputt war, repariert und die erste und einzige Erweiterung des Spiels (Phantom Liberty) ausgerollt wurde, hat Polens CD Projekt Red angekündigt, dass am 5. Dezember eine Sonderedition des Spiels veröffentlicht wird.

"Große Neuigkeiten... Cyberpunk 2077: Ultimate Edition erscheint am 5. Dezember in digitaler UND physischer Form für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC! Erlebe die ursprüngliche Geschichte von Cyberpunk2077 sowie ein neues Spionage-Thriller-Abenteuer in der PhantomLiberty-Erweiterung in einem Paket."

Freuen Sie sich darauf?