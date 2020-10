Cyberpunk 2077: Termin für Stadia-Version

Kurze Zeit nach der Goldmeldung von Cyberpunk 2077 haben CD Projekt Red nun den Veröffentlichungstermin der Stadia-Version angekündigt. Diese wird ab dem 19. abrufbar sein und kann bereits im Stadia Store vorbestellt werden. Ein Stadia-Pro-Abo ist nicht notwendig.

Michał Nowakowski von CD Projekt Red äußerte sich wie folgt:

"Cyberpunk 2077 ist unser bislang ambitioniertestes Projekt. Zu sehen, wie viele Menschen sich auf das Spiel freuen, ist großartig und wir möchten, dass am 19. November so viele Leuten wie möglich loslegen können. Die Stadia-Version erlaubt es, sich bereits Sekunden nach Erscheinen in die Welt von Night City zu begeben, ohne dass vorher ein Download nötig wäre."

Wer Cyberpunk 2077 im Stadia Store kauft, darf sich zudem auf eine Reihe von digitalen Boni freuen. Enthalten sind der Soundtrack, ein Art-Book, der Comic "Cyberpunk 2077: Your Voice", das "Sourcebook", das Hintergründe zum Cyberpunk-Universum bietet und mehrere Wallpaper.