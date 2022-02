Cyberpunk 2077: Spielversion 1.5 verbessert KI-Verhalten, Skillbäume und Immersion

HQ

Cyberpunk 2077 wurde heute auf Spielversion 1.5 aktualisiert, was einige Neuerungen mit sich bringt. Alle Spieler erhalten in Form kostenloser DLCs neue spielerische Möglichkeiten, während Besitzer der leistungsstarken Konsolengeneration von Sony und Microsoft nun endlich auf die aktualisierten Current-Gen-Varianten des Sci-Fi-Rollenspiels zugreifen dürfen. Viele der in dieser Nachricht beschriebenen Änderungen, darunter die Verbesserungen an der KI und alle technischen Belange, sind aufgrund der erhöhten Hardware-Anforderungen nicht auf PS4 und Xbox One verfügbar.

Passanten reagieren mit v1.5 auf nahe Umwelteinflüsse, indem sie entweder panisch davonrennen oder sich gegen Gefahren wehren. Provoziert ihr zum Beispiel einen NPC, kann der von der aufgebrachten Meute bedrängt und ruhiggestellt werden. Dieses Verhalten trifft übrigens auch auf Autofahrer zu: Scheucht ihr diese auf, rasen sie in tobendem Tempo davon, wobei es zu Auffahrunfällen und verletzen Passanten kommen kann. Um sich dieses herrliche Chaos in aller Ruhe anschauen zu können, habt ihr neuerdings die Möglichkeit, eure Spielfigur V automatisch von einem Wegpunkt zum nächsten schlendern zu lassen. Es ist mit Spielversion 1.5 auch möglich, Autos in der First-Person-Perspektive zu fahren.

Abgesehen vom KI-Verhalten hat CD Projekt Red einige spielerische Veränderungen eingeführt. Am auffälligsten ist das überarbeitete Fähigkeitssystem, das weniger interessante Talente austauscht oder zumindest verbessert. Die Entwickler haben vor allem den Wurfmesser-Skill hervorgehoben, der genau das macht, was man davon erwartet - ihr werft ein Messer durch die Gegend und nach einer kurzen Abklingzeit kehrt es automatisch wieder zu euch zurück (alternativ hebt ihr es selbst wieder auf). Damit sich das Herumexperimentieren wirklich lohnt, greifen die Verbesserungen bei der KI auch in den Kämpfen, weshalb eure Gegner „cleverer und effizienter" vorgehen, beschreibt ein Entwickler im jüngsten Livestream.

Quality-of-Life-Anpassungen gibt es mit diesem neuen Update ebenfalls. Das Verändern der Tageszeit hat eine kleine HUD-Auffrischung erhalten und die Weltkarte lässt sich nun filtern, damit ihr von all den Aktivitäten nicht erschlagen werdet. CD Projekt Red zufolge lassen sich die vielen Icons in Cyberpunk 2077 neuerdings besser voneinander unterscheiden. Aufträge und Telefonate könnt ihr ab sofort auch ablehnen und die Fixer lassen euch an bestimmten Missionen erst teilhaben, nachdem ihr ihnen bewiesen habt, dass ihr ihr Vertrauen verdient. Schließt ihr alle Missionen bei einem dieser Quest-Geber ab, erhaltet ihr übrigens neue Belohnungen. Die Spielwirtschaft soll laut den Entwicklern ebenfalls überarbeitet worden sein, sodass ihr mehr Geld zur Verfügung habt.

Eine schöne Neuerung ist, dass die romantischen Beziehungen etwas interaktiver ausfallen. Es gibt neue Gespräche und Situationen, in denen ihr euch mit eurer besseren Hälfte beschäftigen könnt. Und weil es gut passt: Wenn ihr regelmäßig duscht oder schlaft, erhaltet ihr temporäre Buffs. Die lange Liste mit allen Bug-Fixes lest ihr hier an dieser Stelle nach. Spielversion 1.5 wiegt auf den Current-Gen-Plattformen, bzw. auf PC knapp 50 GB. Alle Informationen zu den technischen Vorzügen von Cyberpunk 2077 auf Xbox Series und Playstation 5 findet ihr hinter diesem Link.