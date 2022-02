Cyberpunk 2077: Sieben inhaltliche Neuerungen begleiten Spielversion 1.5

HQ

Im neuesten Content-Update von Cyberpunk 2077 führt CD Projekt Red sieben kleine DLC-Überraschungen ein, die euch erfreulicherweise nichts kosten. Es gibt zwei neue Schnellfeuerwaffen (das Sturmgewehr "Umbra" und das SMG "Guillotine"), sowie zusätzliche Zielfernrohre und Mündungsfeuer, mit denen ihr eure Präzision bei gezielten Feuerstößen erhöht.

Ihr findet die Gegenstände in der Welt, könnt sie aber auch in unterschiedlichen Skins beim Händler Wilson im Megablock - ganz in der Nähe von Vs Appartement - kaufen. Der Waffennarr frischt seit Spielversion 1.5 übrigens alle 24 Stunden seinen Warenbestand auf, was neue Knarren mit sich bringt.

Das spielerisch größte Highlight von v1.5 ist die Möglichkeit, neue Wohnungen zu kaufen und das bestehende Interieur auszutauschen. Am Browser eures PCs könnt ihr Renovierungsarbeiten anfordern und euren Lebensraum mit einem von sechs vordefinierten Designs auswechseln. Falls euch eure eigenen vier Wände langsam auf den Kopf zu fallen drohen, verlasst den Megakomplex doch einfach, um einen Neuanfang in Corpo Plaza (Stadtmitte), Japantown (Westbrook), The Glen (Heywood) oder Northside (Watson) zu wagen - falls ihr das nötige Kleingeld mitbringt.

In jeder eurer künftigen Wohnungen warten kleine Interaktionsmöglichkeiten, die euch vielleicht dabei helfen, euch stärker mit der Spielwelt verbunden zu fühlen. Falls ihr euer Inventar regelmäßig in die Sammeltruhe werft, braucht ihr übrigens keine Angst vor nervigem Inventarmanagement zu haben, da alle Lager (sowohl die in den Appartements, als auch die in euren Autos) miteinander verbunden sind.

Die letzten zwei inhaltlichen Neuerungen in Cyberpunk 2077 sind kosmetischer Natur. In jeder eurer Wohnungen gibt es am Spiegel im Bad neuerdings die Möglichkeit, das Erscheinungsbild von V nachträglich zu verändern. CD Projekt Red hat an neuen Frisuren und Kosmetikoptionen gearbeitet, mit denen ihr euer futuristisches Alter-Ego aufpeppen dürft.

Wer auf extravagante Aufnahmen steht, der wird sich freuen, dass die Abschnitte mit Johnny Silverhand nun ebenfalls den Fotomodus unterstützen. Auf diese Weise werdet ihr in der Lage sein, die unvergesslichen Eskapaden des legendären Rockers noch besser für die Ewigkeit festzuhalten. Ihr müsst den ersten Akt abgeschlossen haben, um auf all diese Updates zugreifen zu können.

Quelle: CD Projekt Red.