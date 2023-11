Cyberpunk 2077 Quest Director über Phantom Libertys Geschichte: "Verdammt, glaub mir, ich habe es versucht"

HQ

Cyberpunk 2077's Quest Director Paweł Sasko weiß, dass der Weg für CD Projekt Reds dystopisches RPG nicht immer glatt war. Und doch hat er immer versucht, das Spiel zu verbessern, weil er daran glaubte, was in einem neuen Interview mit TheNeonArcade deutlich wurde, in dem er darüber sprach, wie die Erweiterung Phantom Liberty auf dem Feedback der Spieler aufbaute.

"Wir wussten, dass die Spieler mit bestimmten Dingen, bestimmten Entscheidungen, die wir getroffen hatten, unzufrieden waren." sagte Sasko. "Sie schätzen eine Sache, aber eine andere nicht und so weiter. Das wurde alles berücksichtigt. Wenn du dir die Geschichte von Phantom Liberty anschaust, hoffe ich, dass du sie sehen kannst, denn verdammt, glaub mir, ich habe es versucht. Und andere Leute natürlich auch."

Sasko sprach auch darüber, wie das Spiel versucht hat, sich gegenüber The Witcher 3: Wild Hunt in Bezug auf das Storytelling zu verbessern. "Wenn du in The Witcher 3 eine Entscheidung triffst, hast du sogar den Flashback-Moment, in dem Geralt hereinkommt und dir sagt: 'Wenn ich dieses oder jenes gewählt hätte, dann wäre dies oder jenes passiert'", sagt er. "Du hast diesen wirklich künstlichen Moment dieser Rückblende, die dir genau sagt, was passiert ist. Bei Cyberpunk wollten wir es so diegetisch, so immersiv wie möglich und so natürlich wie möglich machen. Wir waren manchmal so subtil, weil wir wollten, dass es so realistisch und natürlich ist, dass wir so subtil vorgegangen sind und irgendwie das Wesentliche verfehlt haben, verstehst du, was ich meine?"

Dies führte dann dazu, dass die Geschichte in Phantom Liberty mehr telegrafiert wurde, so dass der Spieler nicht denken würde, dass seine Entscheidungen keine Rolle spielen. All dies scheint eine große Lektion zu sein, die auch in Zukunft in die Fortsetzungen von The Witcher und Cyberpunk übernommen werden sollte.