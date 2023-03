Cyberpunk 2077: Phantom Liberty wird keinen Edgerunners-Cameo haben

HQ

Ein Cyberpunk 2077-Leak behauptete, dass Falco, eines der wenigen überlebenden Mitglieder der Edgerunners-Bande in Cyberpunk: Edgerunners, während der Phantom Liberty-Erweiterung in einer Quest erscheinen sollte.

Inzwischen wurde jedoch von Adam Grabowski, dem PR-Leiter von CD Projekt Red, bestätigt, dass dies falsch ist. In einem Tweet sagte Grabowski: "Sorry, aber das ist kein Leck. Wir haben diese Inhalte weder in Phantom Liberty noch im Basisspiel."

Während Cyberpunk: Edgerunners die beliebte Anime-Adaption ist, scheint es, dass einer seiner Charaktere nicht im kommenden DLC von Cyberpunk 2077 erscheinen wird. Wir wären überrascht, wenn es überhaupt keine Anspielungen auf das Spin-off gäbe, aber vielleicht werden diese in einer viel kleineren Kapazität kommen.

Freust du dich auf Cyberpunk 2077: Phantom Liberty?