Cyberpunk 2077: Phantom Liberty – Praktische Eindrücke – Rückkehr nach Night City

Es ist nicht zu leugnen, dass Cyberpunk 2077 trotz seiner großen Probleme beim Start in den letzten Jahren zu einem großartigen Spiegelbild des ursprünglich versprochenen düsteren Rollenspiels CD Projekt Red geworden ist. Der ständige Zyklus von Updates, Patches, Fehlerbehebungen und Verbesserungen durch das polnische Kraftpaket hat einen einst katastrophal aufgenommenen Titel in ein sehr umfassendes und aufregendes Erlebnis verwandelt, und in der kommenden Erweiterung Phantom Liberty, der einzigen Erweiterung für Cyberpunk 2077, bekommen wir anscheinend mehr davon.

Im Rahmen des CD Projekt Red's-Auftritts auf der Summer Game Fest Play Days in Los Angeles hatte ich die Gelegenheit, einen Teil der versprochenen Erweiterung zu spielen, um zu sehen, wie sie Cyberpunk 2077 . Das Gameplay, das ich testen durfte, drehte sich um einen Teil der Geschichte, in dem V die Aufgabe hat, eine hochrangige Person, NUS-Präsident Myers, zu retten und dann mit genau dieser Person zusammenzuarbeiten, um eine wachsende und gefährliche Fraktion zu besiegen. Im Gegensatz zum Großteil des Basisspiels geht es in Phantom Liberty nicht um Bandenkriege oder das Überleben in der urbanen Metropole Night City, nein, diese Erweiterung präsentiert eine Spionagegeschichte, und genau hier kommt Idris Elbas Charakter Solomon Reed ins Spiel.

Reed ist ein Schläferagent, der früher für eine Spionageagentur namens FIA tätig war. Er ist jedoch seit Jahren düster und inaktiv, und nur mit dieser wachsenden Bedrohung im Hinterkopf kehrt er in die Action zurück. Wie Keanu Reeves' Johnny Silverhand ist Elbas Reed ein fesselnder und szenenstehlender Charakter, der Lust macht, weiterzuspielen, um zu sehen, wie sich seine Geschichte entfaltet. Und wo wir gerade von Reeves und Silverhand sprechen, der Lieblingscharakter der Fans ist zurück in Phantom Liberty als der psychisch invasive Sidekick, nach dem Sie nicht gefragt haben, ohne den Sie aber nicht leben könnten.

In Bezug auf das Gameplay in Phantom Liberty unterscheidet sich dies nicht wesentlich von dem, was wir aus dem Basisspiel Cyberpunk 2077 kennen. Das Gunplay und das Build-Crafting funktionieren ähnlich, und die Feinde und Bosse, von denen einige neue Feinde sind, bieten viele Ziele, auf die man schießen oder sie schlagen/schneiden kann, wenn man auf Tuchfühlung geht. Glücklicherweise hat Phantom Liberty noch ein paar andere Neuerungen in petto, darunter die völlig neue erforschbare Region Dogtown.

Diese slumartige Gegend ist einer der heruntergekommensten Teile von Night City, und aus diesem Grund kannst du damit rechnen, auf alle Arten von Abschaum zu stoßen. Da dies Cyberpunk 2077 ist, kann die Art und Weise, wie dein Charakter entworfen wurde, es dir ermöglichen, dich aus einigen Konflikten herauszureden, aber wenn der passive Weg nicht dein Ding ist, ist Gewalt immer eine verfügbare Option. Abgesehen davon, dass die Hauptgeschichte zum Thema Spionage in Dogtown spielt, bringt die Region auch eine Reihe neuer Nebenquests und Aktivitäten mit sich, die jeweils eine andere Möglichkeit bieten, Ihre Cyberpunk-Reise zu verlängern und fortzusetzen. Obwohl ich nur einen kleinen Teil von Phantom Liberty erleben konnte, war es ziemlich klar, dass diese Erweiterung keine kleine oder prägnante sein wird.

Dann kommen natürlich die typischen Erweiterungserweiterungen mit neuen Waffen, Fähigkeiten (die in einem völlig neuen Fertigkeitsbaum angesiedelt sind) und Cyberware, die es V ermöglichen, einige neue Spielstile weiter zu erlernen und auszuprobieren. Da die Demo, die ich getestet habe, im Vergleich zur vollständigen Erweiterung Phantom Liberty nur kurz war, war es schwierig zu sagen, wie stark sich diese auf das Spielverhalten von Cyberpunk 2077 auswirken werden, aber unabhängig davon sind die zusätzlichen Ergänzungen willkommen.

Wenn du noch keine Gelegenheit hattest, Cyberpunk 2077 zu erleben, oder dir nach der Veröffentlichung des Spiels unsicher warst, war die Arbeit, die CD Projekt Red in das Spiel gesteckt hat, die zu dieser Erweiterung geführt hat, eine so monumentale und erfolgreiche Anstrengung, dass Cyberpunk 2077 jetzt ein fabelhaftes RPG ist. In gewisser Weise ist es eine Schande, dass CD Projekt Red dieses Spiel mit Phantom Liberty abschließt, denn es fühlt sich so an, als ob das Spiel, das das polnische Team ursprünglich abliefern wollte, endlich da ist und es jetzt fast an der Zeit ist, zum nächsten überzugehen. Unabhängig davon, wenn Sie ein Cyberpunk 2077-Fan sind, ist Phantom Liberty definitiv nichts, was Sie verpassen sollten, wenn es am 26. September erscheint.