Cyberpunk 2077: Phantom Liberty erscheint am 26. September

HQ

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty hat auf dem Xbox Games Showcase einen längeren Trailer gezeigt, in dem wir mehr Gameplay, mehr von seiner Geschichte und eine gute Dosis unserer prominenten Cameos in Keanu Reeves und Idris Elba gesehen haben.

Elba sieht so aus, als würde er eine ziemlich große Rolle in der Erweiterung übernehmen, wie Sie im Trailer unten sehen können. Wir haben nicht nur einen weiteren Blick auf die Erweiterung und alles, was sie bringen wird, geworfen, sondern auch ein Veröffentlichungsdatum.

Wie bereits erwähnt, erscheint Cyberpunk 2077: Phantom Liberty am 26. September 2023. Dies ist nicht so früh, wie einige erwartet hatten, aber es macht immer noch das Versprechen von CD Projekt Red, dieses Jahr auf den Markt zu kommen.