Cyberpunk 2077: PC-Spezifikationen, Gangs und Touristenführer in Night City Wire #3

In der dritten Episode des Cyberpunk-2077-Formats Night City Wire sprach CD Projekt Red über drei große Themenbereiche. Zum einen hat CDPR frische Eindrücke der sechs zentralen Distrikte aus Night City vorgestellt, dem Schauplatz ihres kommenden Sci-Fi-Rollenspiels. Architektur, Demografie und die Funktion des Stadtteils seien charakteristisch und einzigartig, gleichzeitig meinen die Entwickler, dass all diese Bereiche ein kohärentes Gefühl abgeben.

Da viele Gebiete mit außergewöhnlichen Kamerafahrten und schnellen Cuts eingefangen werden, ist noch immer nicht klar, welche Bereiche in diesen Bildern wir in welchem Umfang erkunden können. Das organische Layout soll die vertikale Exploration von Open-World-Titeln revolutionieren, so jedenfalls das Ziel der Entwickler. Außerdem bestätigt CD Projekt Red, dass es vertikale Abkürzungen gibt: Senior Level Designer Miles Tost veranschaulichte ein Szenario, in dem die Spieler einen Aufzug freischalten, der sie präzise auf höher- oder tiefergelegene Ebenen befördert.

Der zweite Punkt des heutigen Streams galt den Gangs, die die Straßen von Night City beherrschen. Sie haben die neueste Ausrüstung und mischen sich in unsere Angelegenheiten ein, sobald wir ihr Territorium betreten (aber zeitweise mit ihnen zusammenarbeiten). Als Söldner wird V von ihnen als Fremder angesehen und deshalb können wir ihnen nicht beitreten. Ausrüstung, Anziehsachen und die typischen Vehikel dieser Gruppierungen können wir jedoch erhalten, um unsere Spielfigur zu individualisieren.

Zu guter Letzt noch ein Blick auf die PC-Anforderungen von Cyberpunk 2077: