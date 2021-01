Cyberpunk 2077: Night City setzt seltener aus dank Spielversion 1.1

You're watching Werben

Cyberpunk 2077 wurde über Nacht auf allen Plattformen auf Version 1.1 aufgerüstet. CD Projekt Red hat ihre Bemühungen darauf konzentriert, die Stabilität der Spielerfahrung zu erhöhen und fortschrittsblockende Umstände zu umgehen. Auch auf den älteren Systemen sollten große Menschenmengen und das Verkehrsaufkommen nun nicht mehr so häufig zu Störungen oder gar Abstürzen führen. Zudem wurden etliche Ursachen identifiziert und behoben, die das Voranschreiten von Quests oder Herausforderungen gestoppt haben.

Viele Absturzprobleme im neuen RPG der Witcher-Entwickler hängen mit der Verwaltung des internen Systemspeichers zusammen und an dieser Front wollen die Polen in den letzten Wochen wertvolle Fortschritte erzielt haben. Dadurch müsste theoretisch gleichzeitig sichergestellt worden sein, dass die Spielwelt nicht mehr so häufig verrücktspielt. Explodierende Autos, aussetzende KI und Tode basierend auf fehlerhafter Spielphysik gehören somit hoffentlich der Vergangenheit an. Die vollständige Liste der Patch-Notes findet ihr an dieser Stelle.