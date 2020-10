Cyberpunk 2077 lässt noch länger auf sich warten, neuer Termin im Dezember

Alle Versprechen dieser Welt helfen nichts, wenn es um das Thema Geld geht. Cyberpunk 2077 wurde gerade noch einmal verschoben, denn die Entwickler nehmen sich mehr Zeit zur Feinpolitur aller geplanten Spielversionen. Der 10. Dezember ist der neue Termin für das mit Spannung erwartete Sci-Fi-Rollenspiel, auf das in diesem Jahr wahrscheinlich die meisten Augen gerichtet sind. CD Projekt Red entschuldigt sich für die zusätzliche Wartezeit von 21 Tagen, während sie in einem kleinen Beitrag erläutern, warum diese kritische Phase der Entwicklung so lange dauert.

