Cyberpunk 2077 kann wohl "abgeschlossen" werden, ohne der Hauptgeschichte bis zum Ende zu folgen

Wir gewöhnen uns allmählich an eine sehr bestimmte Art und Weise, wie Spiele mit offenen Welten entworfen werden: Es gibt Hauptmissionen, Nebenmissionen sowie Nebenaktivitäten und diese Inhalte sind meist nicht nur qualitativ völlig voneinander getrennt. Wer vom eigentlichen Spiel gelangweilt wird, der könnte sich irgendwann an dem Punkt wiederfinden, an dem sie oder er nur noch linear durch die verbleibenden Missionen der Hauptgeschichte irrt, bis endlich die Credits über den Bildschirm wandern.

In Cyberpunk 2077 will CD Projekt Red mit diesen Erwartungen brechen. In einem Interview mit dem polnischen Outlet Spider's Web erklärte Quest Designer Pawel Sasko kürzlich, dass wir in Cyberpunk 2077 nicht einmal die Hauptgeschichte abschließen müssen, um das große Sci-Fi-Rollenspiel "abzuschließen":

"Wir haben die Cyberpunk-Struktur basierend auf den Schlussfolgerungen gebaut, die wir aus The Witcher 3 gezogen haben. The Witcher hatte den Hauptstamm der Geschichte und Nebenfäden, die sich davon abzweigen - das war unsere Hauptstruktur [...]. Also in Cyberpunks Struktur haben wir [die Spitze von Weizenpflanzen] als Zentrum, mit Hauptstory und verschiedenen Nebenhandlungen, die auf verschiedene Arten ausgelöst werden können."

"Diese Nebenhandlungen ermöglichen es uns, etwas zu tun, was wir noch nie zuvor getan haben - sie ändern die Haupthandlung des Spiels und sie tun das in einem solchen Umfang, dass ihr möglicherweise nicht einmal die Haupthandlung beenden müsst, aber dennoch das Spiel beenden könnt. [Ihr erhaltet dann] einen völlig anderen Epilog als Spieler mit einem anderen Lebensweg, der verschiedene Entscheidungen getroffen, sich mit unterschiedlichen Charakteren [angefreundet] und eigene Beziehungen aufgebaut hat."

Das Bild der Weizenspitze soll wahrscheinlich symbolisieren, dass wir nacheinander verschiedene Missionsketten eröffnen, die uns irgendwann an Punkte im Spiel bringen werden, zu denen wir auch auf anderem Wege hätten gelangen können.