Cyberpunk 2077 in der Ego-Perspektive eingeschlossen

Letzte Woche hat CD Projekt Red neues Gameplay von Cyberpunk 2077 präsentiert und massig Action gezeigt. Was einigen Spielern erst in diesem Video ausgefallen ist (was aber schon deutlich länger bekannt war) ist, dass das Spiel in der Ego-Perspektive dargestellt wird. Marcin Momot, der globale Community-Leiter von CD Projekt, hat aufgrund der jüngsten Aufregung noch einmal klargestellt, dass das gesamte Spiel in dieser Ego-Perspektive stattfinden wird.

"[...] Die Entscheidung des Teams, @CyberpunkGame zu 100 Prozent in ein First-Person[-Spiel] zu verwandeln, wird im großen Maße vom Gameplay und der Storytelling-Perspektive profitieren", schrieb Momot einem sozialen Kanal seiner Wahl. "Spieler können ihre Charaktere weiterhin auf dem Inventarbildschirm sehen, in Szenen der [freien] Fahrt, in Spiegeln und gelegentlich in einigen Zwischensequenzen."

You watching Werben

You watching Werben

Quelle: CD Projekt Red.