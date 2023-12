Cyberpunk 2077 hebt viele großartige Änderungen im Update 2.1-Trailer hervor

HQ

Update 2.0 hat Cyberpunk 2077 zu einem so besseren Spiel gemacht, dass es und die Erweiterung Phantom Liberty zu mehreren Nominierungen für die diesjährigen The Game Awards geführt haben. Das bedeutet nicht, dass CD Projekt Red beschlossen hat, das Spiel hinter sich zu lassen, um sich nur auf die Fortsetzung, The Witcher 4 und die anderen kommenden Titel, zu konzentrieren. Cyberpunk 2077 Ultimate Edition wird morgen erscheinen, aber sie kommt nicht alleine. Diejenigen von uns, die das Spiel bereits besitzen, werden auch in der Lage sein, das äußerst beeindruckende Update 2.1 gegen Mittag herunterzuladen, also warum nicht einen Blick auf einige der Dinge werfen, die auf uns warten.

Der folgende Trailer zeigt nur einige der Ergänzungen und Verbesserungen, die Update 2.1 morgen für Cyberpunk 2077 bringen wird, darunter die Möglichkeit, Radio zu hören, wo immer Sie sind, die Nutzung des U-Bahn-Systems, spezielle Hangout-Events mit Ihrem Partner in Wohnungen, neue Fahrzeuge, verbesserte Motorradkämpfe, bessere Bosskämpfe, wiederspielbare Autorennen und vieles mehr, über das Sie alles in den Patchnotes lesen können.