Cyberpunk 2077 hat mehr als 35 Millionen Exemplare verkauft

Es lohnt sich zu wiederholen, dass Cyberpunk 2077 einen ziemlich holprigen Start hatte. Sicher, viele liebten das Spiel, aber es wurde auch für einige ernsthafte technische Probleme berühmt. CD Projekt Red hat das Spiel jedoch weiterhin repariert und verbessert, sodass Millionen von Skeptikern im Laufe der Jahre überzeugt wurden, es zu kaufen. Und ich meine Millionen.

Denn CD Projekt gibt bekannt, dass Cyberpunk 2077 seit seiner Veröffentlichung im Dezember 2020 mehr als 35 Millionen Exemplare verkauft hat. Das bedeutet, dass es im letzten Jahr 5 Millionen verkauft wurde, da es fast genau ein Jahr her ist, seit wir erfahren haben, dass das Spiel 30 Millionen erreicht hat.

The Witcher 3: Wild Hunt brauchte sechs Jahre, um 30 Millionen zu erreichen, daher verkauft sich Cyberpunk 2077 schneller. Ersteres hat inzwischen jedoch 60 Millionen überschritten, daher wird es interessant sein zu sehen, ob Cyberpunk 2077 das übertreffen kann, bevor The Witcher 4 erscheint.