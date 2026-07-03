Cyberpunk 2077 hat 40 Millionen Exemplare verkauft

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Wenn man bedenkt, dass die 2020er Jahre mit dem Launch von CD Projekt Red Cyberpunk 2077 begannen und eine unglaubliche Menge an Kritik für den Zustand des Spiels zu jener Zeit erhielten, ist diese jüngste Ankündigung des polnischen Teams umso beeindruckender.

Es wurde nun bestätigt, dass Cyberpunk 2077 40 Millionen Exemplare verkauft hat, darunter auch das Basisspiel und das Ultimate Edition-Bundle, das auch die Phantom Liberty-Erweiterung enthält.

CD Projekt Red arbeitet derzeit an einer Cyberpunk-Fortsetzung, wird aber wahrscheinlich auf The Witcher 4 folgen, das derzeit den Großteil der Ressourcen des Entwicklers beansprucht. Dennoch, wenn es Zeit für den Launch von Cyberpunk 2078 (oder wie auch immer es letztlich heißen wird) gekommen ist, kann man erwarten, dass Cyberpunk 2077 Verkaufszahlen wieder ansteigen und vielleicht sogar insgesamt 50 Millionen Einheiten überschreiten. Im Moment ist das Spiel eines der meistverkauften Spiele aller Zeiten.