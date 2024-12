Cyberpunk 2077 fügt neue Anpassungsoptionen und Fehlerbehebungen in Update 2.2 hinzu

Ihr müsst nicht mehr darauf warten, dass eine Mission in Night City aktiviert wird, wenn ihr das nicht wollt.

Wenn ihr noch einen weiteren Grund braucht, Cyberpunk 2077 zu spielen, hat CD Projekt Red gerade einen wunderschönen neuen Trailer veröffentlicht

am 28. November 2024 um 12:28 NEWS. Von Alex Hopley

Der Trailer zu City of Dreams zeigt, was man in Night City viel zu genießen hat.